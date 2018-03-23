У Львові сталася пожежа в гуртожитку

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 22 березня о 23:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Тернопільська, 8. Пожежа виникла в сміттєпроводі на першому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку.

На місце події скерували пожежно-рятувальні відділення 29 ДПРЧ та 30 ДПРЧ м. Львів. Пожежу локалізували о 00:00 та ліквідували о 00:03. Вогнем знищено сміття на площі м 10 кв. м.

Обставини події встановлюють. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.