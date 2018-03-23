У центрі Львова загорівся туристичний автобус (відео)

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні о 14.07 загорівся автобус на площадці на вул. М. Кривоноса, 1. За 13 хвилин, о 14.20, загорання ліквідували. Ніхто з людей унаслідок події не постраждав.

Причину пожежі з’ясовують. За даними Патрульної поліції Львова, попередньо – причиною стала несправність електропроводки. Автобус відправили на сервіс на діагностику.