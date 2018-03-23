Сьогодні у Львові не курсуватимуть тролейбуси трьох маршрутів

Сьогодні, 23 березня, з 9:00 до 18:00 не курсуватимуть тролейбуси №2, 9 та 10. Про це інформує ‎Гаряча лінія міста Львова.

«У зв’язку із заміною системи водопостачання до будинку №3 по вул. Героїв УПА, сьогодні, 23 березня з 09:00 до 18:00 не курсуватимуть тролейбусні маршрути №2, 9 та 10. Роботи проводитиме ЛМКП «Львівводоканал», – зазначено у повідомленні.

Адміністрація ЛКП «ЛЬвівелектротранс» перепрошує за можливі незручності та сподівається на розуміння мешканців