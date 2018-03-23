Школярі без “Школярика”: у Конопниці просять виділити автобус для учнів

У селі Конопниця діти змушені вставати о 6:00 ранку, щоб не спізнитись на уроки. Вже незабаром ситуацію обіцяють змінити

Не влізти у автобус і пройтися до школи пішки по міжнародній трасі Львів – Шегині – такою є реальність дітей шкільного віку у селі Конопниця, біля Львова. У населеному пункті є лише початкова школа, тож учні старших класів змушені протягом кількох років добиратися до Лапаївки, Зимної Води і навіть Львова.

Шкільного автобуса в селі досі немає. Сільська рада звернулася до районної влади із проханням вирішити цю проблему.

«Ми останнє село перед містом. Тому автобуси вже на нашій зупинці є переповненими, водії не хочуть зупинятись і дорослим, не те, що дітям», – пояснює голова Конопницької сільської ради Світлана Питько.

Вона каже, що неодноразово зверталися до районної влади у Пустомитах. Проте щоразу отримували відмови.

«До Лапаївської ЗОШ , щоб отримати середню освіту, рейсовими автобусами доїжджають 50 учнів.До Зимноводівської ЗОШ №1 та №2 рейсовими автобусами добираються 40 учнів. Ще 30 дітей їздять на навчання до Львова», – каже Світлана Питько.

За її словами питання із «Школяриком» у Конопниці з року в рік стає все гострішим. Адже населення в селі збільшується, реєструються нові мешканці,відповідно більшає і дітей шкільного віку.

Галина Гичка, голові Пустомитівської районної ради, сказала «Львівській газеті», що автобус Конопниця отримає. «Таке звернення ми отримали в середу. Вчора відбулася освітянська комісія, яка прийняла позитивне рішення. Тож уже з понеділка автобус буде направлений туди», – запевнила Галина Гичка.

Однак цей «Школярик» зможе возити лише тих дітей, які вчаться у Лапаївці та Зимній воді. Бо, за словами, очільниці райради, за межі Пустомитівського району шкільний автобус їздити не має.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Львівщина отримала 16 нових «Школяриків». Автобуси української марки «Атаман» передали школам районів та ОТГ. Витратили на це 26 млн 880 тис гривень. Зокрема, поїхали вони у Бродівський, Жовківський, Перемишлянський, Самбірський, Стрийський та Яворівський райони, а також у школи Давидівської, Ходорівської, Шегинівської, Жовтанецької та Новокалинівської ОТГ.