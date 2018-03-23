Шевченківський гай запрошує побачити «Великдень на Сокальщині»

Нову виставку в Шевченківському гаю відкрили сьогодні

Сьогодні, 23 березня, у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького відкрили нову унікальну виставку святкового одягу, вишивки, предметів побуту Сокальщини, тематично об’єднаних ідеєю Великодніх свят.

Виставка укладена з предметів музейної колекції, придбаних в селах Сокальського району впродовж 70-90 рр. ХХ ст. Деякі експонати походять із місцевостей, які після акції «Вісла» відійшли до Польщі. Цікавим ілюстративним доповненням виставки є оригінальні фотографії з цієї місцевості 30-40-х рр. ХХ ст.

Виставка триватиме два місяці (до початку червня).