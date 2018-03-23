Ryanair повернувся в Україну: перелік маршрутів

Польоти почнуться в кінці жовтня 2018 року, – повідомляє «Економічна правда». Зокрема, лоукост літатиме з київського аеропорту «Бориспіль» та з Міжнародного аеропорту «Львів».

Рейси зі Львова:

Варшава – Модлін – Львів – рейси в понеділок, п’ятницю та неділю. О 12:00 літак вилітає з Модліна, а о 14:05 буде у Львові. На зворотному шляху виліт о 14:40, приземлення о 14:45 в Польщі.

Дюссельдорф – Веце – Львів – тричі на тиждень.

Краків – Львів – по вівторках, четвергах і суботах. Виліт з Кракова заплановано на 7 ранку, приземлення у Львові – о 9:00. Зворотній рейс – з 9:35 до 9:40.

Меммінген – Львів – 2 рейси на тиждень.

Лондон – Львів – 3 рейси на тиждень.

Рейси з Києва:

Барселона – Київ-Бориспіль – 4 рейси на тиждень з 31 жовтня.

Братислава – Київ-Бориспіль – тричі на тиждень з 2 листопада.

Варшава-Модлін – Київ-Бориспіль – польоти по понеділках, середах, п’ятницях і неділях з 31 жовтня. Виліт з Варшави о 06:50 і посадка в Києві о 09:30. У зворотньому напрямку виліт о 10:05 з посадкою в Модліні о 10:45.

Вільнюс – Київ-Бориспіль – тричі на тиждень з 2 листопада.

Вроцлав – Київ-Бориспіль – по понеділках, п’ятницях і неділях з 2 листопада. Виліт з Вроцлава о 6:20, о 9:10 висадка пасажирів в Києві. Зворотній рейс почнеться о 9:35, а о 10:25 літак приземлиться у Вроцлаві.

Гданськ – Київ-Бориспіль – по понеділках і п’ятницях з 2 листопада. Виліт з Гданська о 16:15 і приземлення о 19:05 в Києві. Зі столиці України рейс буде виконуватися о 19:40, а прибувати до Гданська літак буде о 20:30.

Краків – Київ-Бориспіль – по понеділках, п’ятницях і середах з 31 жовтня. У середу виліт з Кракова о 8:50 і посадка о 11:30, зворотний маршрут – 12: 05-12: 50. По п’ятницях з Кракова рейс почнеться о 16:20, а приземлення в Києві о 19:00. На зворотному шляху пасажири вирушають о 19:35 і о 20:20 будуть в Кракові. Щопонеділка запланований час рейсу – 16: 35-19: 15 з Кракова до Києва і Із 19:50 до 20:35 назад.

Лондон-Станстед – Київ-Бориспіль – 5 разів на тиждень з 31 жовтня.

Познань – Київ-Бориспіль – по вівторках і суботах з 30 жовтня. О 16:35 літак покине Познань, а о 19:45 він буде в Києві. З Києва виліт о 20:10, приземлення в Познані о 21:10.

Стокгольм-Скавста – Київ-Бориспіль – 3 рейси на тиждень з 31 жовтня.

Маршрутна мережа Ryanair з України практично повністю буде збігатися з напрямами іншого лоукостера, який уже працює в країні – Wizz Air.