Реформа медицини: сімейні лікарі обслуговуватимуть 80% звернень

На думку Олександра Лінчевського медична реформа, що стартувала в Україні, не має мінусів, але має складнощі у впровадженні.

«Ми створюємо в медицині атмосферу, яка дасть пацієнтам розуміння, що їх чекають. І разом з тим створюємо гідні умови праці», – сказав посадовець.

Він наголосив на тому, що в першу чергу зміни мають торкнутися сімейних лікарів. Адже вважається, що вони можуть закрити 80% звернень усіх пацієнтів. Це означає, що від дільничного лікаря залежить дуже багато. Роботу для такого медика намагаються спростити, аби йому було максимально комфортно працювати.

«МОЗ вже зменшив для них кількість писанини. І зменшимо ще», – сказав Лінчевський.

Важливо, що реформа не вимагає від сімейників встановлення точного діагнозу пацієнта. Відтепер за потреби він скерує людину до вужчого спеціаліста.

«Ми не будемо питати, з яким діагнозом до тебе прийшли. Ми запитаємо, чому до тебе прийшли», – пояснив чиновник.

Разом з тим Мінздоров’я постійно наголошує, що сімейні лікарі, терапевти та педіатри тепер зможуть заробляти більше.

До речу, у МОЗ планують, що практикуючі лікарі зможуть отримувати ліцензію на роботу.

«Професійне ліцензування стане важливим кроком. Адже зараз у нас є така система: якщо лікар зробив помилку, то відповідальність несе заклад. Це неправильно», – поділився заступник міністра.

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Натомість ліцензування дозволить лікарю довести пацієнтам свою професійність. Однак така процедура буде запроваджена поступово.

Нагадаємо, із 1 квітня можна буде підписувати декларації із сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами. Однак, запевнив Олександр Лінчевський, ніхто не запізниться, адже кінцевого терміну підписання таких угод немає. Зробити це можна при першому зверненні до лікаря.