Прийом першачків: за львівськими школами закріпили території (адреси)

Сьогодні, 23 березня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік територій, закріплених за навчальними закладами міста. Тож відтепер першочергово до перших класів школи прийматимуть дітей, які живуть на закріпленій за цією школою території.

Як повідомила Зоряна Довганик, начальник управління освіти ЛМР, першочергово до навчального закладу будуть зараховувати дітей, які проживають на вказаній території, дітей працівників вказаного закладу загальної середньої освіти, дітей, чиї старші брати та сестри вже навчаються у визначеному закладі загальної середньої освіти, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.

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Нагадаємо, Цьогоріч в Україні змінюються правила прийому учнів у перший клас. Головна суть нововведення в тому, що тепер визначальним чинником під час прийому в школу буде прописка та місце проживання школяра.

Згідно з новим законом «Про освіту», кожна школа матиме закріплену за собою територію. І якщо дитина досягла шестирічного віку, вона гарантовано отримає місце в цьому навчальному закладі. Немає значення – проста це школа чи спеціалізована.

Перелік адрес, закріплених за школами Львова: ТЕРИТОРІЇ