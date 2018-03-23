Питання з “євробляхами” можуть врегулювати протягом місяця

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що протягом місяця врегулюють питання із розмитненням автомобілів на іноземній реєстрації, ввезених в Україну без сплати мита, повідомляє УНІАН.

Щоправда у випадку, якщо Верховна Рада надасть такі повноваження уряду.

“Я за те, щоб всі були в рівних умовах. Які ці умови – давайте разом вирішувати в парламенті… Якщо український парламент більшістю голосів дозволить уряду способом прийняття постанов Кабінету міністрів врегулювати це питання – я це зроблю протягом місяця, і ви побачите, що все буде абсолютно добре. Тому приймайте рішення на базі комітету, або делегуйте повноваження уряду, і ми це зробимо”, – сказав прем’єр.

За словами Гройсмана уряд не проти нарешті вирішити це питання, однак для його вирішення потрібно попрацювати на законодавчому рівні.