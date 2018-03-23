На Львівщині в будинку знайшли тіла двох юнаків

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, у Стрийський відділ поліції близько 07.20 надійшло повідомлення про те, що в будинку 65-річного мешканця виявлено тіла двох юнаків з ножовими пораненнями.

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, з’ясувала, що один із померлих, 22-річний мешканець району, напередодні приїхав у гості до дідуся та бабці разом зі своїм 18-річним приятелем.

Наразі встановлюють обставини смерті молодих людей. Призначено низку експертиз.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. Триває досудове розслідування.