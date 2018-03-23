Львівський рибоохоронний патруль долучився до порятунку лелек (фото)

Зокрема, в Яворівському адміністративному районі рибоохоронні патрульні спільно з небайдужими громадянами доставили до птахів рибу, зерно та погодували їх. Частину корму залишили волонтерам для подальшої годівлі. Також із соломи змайстрували гнізда, щоб лелекам було тепліше, адже сніг ще не зійшов. Схожі заходи проводять також у Сокальському та Жовківсьому районах області.

Львівський рибоохоронний патруль закликає не бути байдужими та повідомляти про місця масового скупчення лелек на номер «гарячої» лінії: 032-270-41-88.

«Зима цього року є затяжною. Оскільки лелеки вже прилетіли, але погодні умови не сприяють їх нормальному проживанню, дуже важливо допомогти птахам пережити цей період. Елементарно – підгодовуючи їх. Закликаємо небайдужих громадян також за можливості долучатися до таких заходів», – додали в управлінні Держрибагентства у Львівській області.