Львівська область виділила додаткові гроші на підтримку сімей учасників АТО

На соціальні виплати дали ще понад 260 тисяч гривень

Цими днями з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні виділено 264,6 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Кошти спрямовано на виплату соціальної допомоги дітям загиблих (померлих) учасників АТО та Героїв Небесної Сотні з розрахунку 2,5 тисячі гривень кожній дитині.

З початку року на виплату соціальної допомоги дітям загиблих (померлих) учасників АТО та Героїв Небесної Сотні виділено 1,4 млн гривень. Загалом на реалізацію цієї обласної програми у 2018 році передбачається 27 млн гривень.