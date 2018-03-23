Культура для найменших у Львові. Музика, театр, кіно і музеї – це круто!

Відпочинок із дітьми – це не лише походи в ліс чи на озеро, поїздки в село чи на море. А розваги – не лише майданчики і дитячі центри

Із дітьми можна все! Можна і навіть треба, тим паче, що це – дуже цікаво! Сучасні батьки мають змогу обирати ті варіанти дозвілля, які їм найбільше до душі, а дітям будуть найцікавішими. Але для того, щоб дитина навчилася розуміти себе і свої інтереси, схильності, таланти, зуміла обирати заняття, яке їй буде до вподоби і наповнить, їй потрібно побачити і спробувати багато всього. І батьки мають що запропонувати!

Музику люблять усі!

Можна не розуміти блюз і не слухати джаз, фанатіти від року і не сприймати реп, зачудовано підспівувати етно чи підтанцьовувати під поп. Але всі люблять музику! Кожен обирає у ній щось своє, чує щось особисте. Діти дуже люблять стукати і грюкати по чомусь – це їхня «музика», і першими «барабанами» цілком упевнено почуваються каструлі чи відерка. Потім перкусія стає «професійнішою» – ксилофони, маракаси тощо. У нас було все, а потім я знайомила Ель зі справжніми інструментами. У Львові є чудовий проект «M-Dates – музика для найменших». Йому вже понад три роки і завдяки організаторці Олені Лендєл сотні діток познайомилися з класичною музикою і десятками інструментів, уперше побачили наживо тромбон, «пограли» на сопілці, помацали духову «козу». А цимбали! Це, напевно, найпопулярніша забавка.

Особливістю цього проекту є те, що він щоразу відбувається в інших локаціях, які самі по собі мають неабияке значення для занурення в середовище культури. Цикл «Пори року» Антоніо Вівальді у виконанні Олени Мацелюх (орган) та Богдана Івасика (скрипка) минулих вихідних діти слухали у Львівському будинку органної та камерної музики. Ілюструвала твір художниця Ольга Куц, за її роботою глядачі спостерігали на великому екрані. Співорганізатором заходу виступав Центр музичного розвитку Tempo. За задумкою, у перервах між творами діти мають змогу рухатися, танцювати, співати, проте – це ж діти, і навіщо чекати перерви? Всі танцюють у процесі слуханняJ

У рамках M-Dates ми відвідували концерти і інтерактивні зустрічі у Художньо-меморіальному музеї Івана Труша та Художньо-меморіальному музеї Олекси Новаківського. А це теж чудова нагода побачити (а для декого і доторкнутися) справжнє мистецтво, але вже інше – зображальне – живопис. І найпростіший спосіб навчити дитину відрізняти пейзаж від портрету – це таки просто показати їх.

А вже цієї неділі ми збираємося на наступну музичну зустріч. У Національному музеї ім. А. Шептицького діти із батьками візьмуть участь в інтерактивній музично-літературній казці «Людина-восьминіжка» за мотивами кумедного віршика Жака Жаб’є.

До речі, за подіями, які відбуваються у рамках проекту M-Dates, дуже просто і зручно слідкувати на їхній сторінці у фейсбук, тоді точно не пропустите нічого цікавого.

У гості до Мельпомени і Талії

Звісно, мова про театр! У Львові для діток працюють Львівський обласний театр ляльок і Театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки». Вже завтра, у суботу 24 березня, «І люди, і ляльки» покажуть «Хто сказав «Няв», а 25 березня буде інтерактивна вистава «Лисеня – хитрун». А у ляльковому, до речі, 25 березня прем’єра вистави «Таємниця Лісовичка». Обидва театри – дитячі, проте, варто враховувати, що вистави там розраховані на дітей різного віку, інформацію про це завжди можна дізнатися на сайтах закладів або ж у самих театрах. Тривалість постановок також залежить від вікової групи – 30-60 хв.

Усе буде – КІНО!

Так-так, у кіно навіть із немовлятами! І вони точно не будуть заважати іншим глядачам, бо інші глядачі – такі ж самісінькі! Понад два роки тому це стало можливим з ініціативи львівських слінгоматусь, які об’єдналися і запропонували «Планета Кіно» зробити перший «тихий сеанс». І це сталося! Мережа пішла на зустріч, і відтоді батьки навіть із найменшими дітками можуть піти в кіно, адже є «КіноМама»: приглушене світло у залах, зменшена гучність звуку, фільми у 2D-форматі. Причому це можуть бути і мультики, і фільми для дорослих, адже мами – теж люди. 🙂 «КіноМама» дала змогу сотням мам вирватися із замкненого кола діти-дім, а також відпочити і поспілкуватися у колі таких самих мам. Діти ж під час сеансів можуть не лише дивитися на екран, а й просто гуляти залом, бавитися у спеціально облаштованому просторі. Атмосфера на «КіноМамі» завжди настільки пронизана позитивом і дружелюбністю, теплом і порозумінням, що і діти, матусі нетерпляче чекають наступний показ! Ми, до прикладу, вже вивчаємо афіші, і побачили там «Кролика Петрика».

Музеї – це не нудно!

Коли ж хочеться чогось ще геть іншого, особливо, якщо діти непосидючі, то прямуйте у музеї! Це міф, що музеї цікаві лише для дорослих! У Львові точно є те, що цікаве і дітям.

Державний природознавчий музей, про який я не втомлююся писати, наш фаворит. Там є звірі! Неживі, але цікаві. 🙂 Такі, яких у звичному житті точно не зустрінеш. А цьогоріч ще й мамонта нарешті виставлять!

«Таємна аптека» — інтерактивний музей фармації. Якщо дорослим цікаво послухати про винаходи і відомих фармацевтів, то дітям точно «зайдуть» досліди алхіміків і можливість відчути себе у ролі фармацевтів. Звісно, мова не про геть малюків.

Музей скла на площі Ринок теж цікавий для дітей своїми неймовірними і часом химерними виробами.

Музей народної архітектури та побуту, відомий усім як Шевченківський гай.

Цей музей розташований просто неба і складається з декількох зон. Кожна зона — це міні-село. Є шість таких міні-сіл: «Бойківщина», «Лемківщина», «Гуцульщина», «Буковина», «Поділля» і «Львівщина».Також представлено багато предметів щоденного вжитку, які використовувались багато років тому. Можна оглянути старовинні кузні, школи, лісопильні (тартак), сукновальні, водяні млини та вітряк.

Звісно, «Арсенал»! Хлопчаки зазвичай у захваті саме від цього музею. Зразки старовинної зброї з понад 30 країн світу точно захоплять їхню увагу. Є багато видів холодної, метальної, вогнепальної зброї та предмети захисного озброєння. Найбільше видів холодної зброї: ножі, кинджали, мечі, шаблі, шпаги, ятагани, сокири, алебарди, булави, чекани, перначі та багато іншого.

Аптека-музей «Під чорним орлом» – це найдавніша з існуючих у Львові аптек і єдина в Україні та Європі діюча аптека-музей. В унікальному аптечному музейному комплексі демонструються понад три тисячі рідкісних експонатів, які зібрали науковці, фармацевти та колекціонери-ентузіасти. Дітям буде цікаво покрутити ручки дробилок, приладів для вимішування, зважування, а ще можна повитягати шухлядки і порозглядати різноманітні ємності для ліків.