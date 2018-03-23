Картки ПриватБанку забезпечують 90% українського cashless

Як повідомив Національний банк України, за підсумками 2017 року сумарна кількість безготівкових операцій з використанням банківських карток становила 2,3 млрд. При цьому, левова частка українського cashless припадає на користувачів карток найтехнологічнішого ПриватБанку, які зробили за рік 2,1 млрд безготівкових операцій картками.

За даними ПриватБанку, найчастіше українці оплачують покупки банківськими картками в продуктових магазинах і супермаркетах, на які припадає 48,4% загального обсягу транзакцій у термінальній мережі банку. Друге місце за обсягами cashless-оплат посідають магазини одягу, взуття та аксесуарів (10,86%), третє – магазини електроніки та побутової техніки (8,27%). Також активно розплачуються картками в магазинах товарів для дому (7,72%), аптеках (6,57%) та кафе, ресторанах і розважальних центрах (6,57% загального обсягу транзакцій).

На сьогодні в мережі ПриватБанку працює понад 150 тисяч POS-терміналів. Щодня через мережу POS-терміналів ПриватБанку власники банківських карток оплачують 2 млн покупок. Майже 70% POS-терміналів ПриватБанку приймають безконтактні платежі картками чи смартфонами.