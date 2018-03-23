Електричка «Трускавець – Львів» матиме додаткову зупинку

Починаючи з 25 березня цього року приміський поїзд №6010 сполученням «Трускавець – Львів» на шляху прямування робитиме зупинку на станції «Щирець-ІІ». Технічну можливість нововведення Львівська залізниця розглянула, зважаючи на численні звернення пасажирів.

Із запровадженням зупинки на станції Щирець-ІІ, від 25 березня цього року, електропоїзд №6010 курсуватиме за таким розскладом: до станції Миколаїв-Дністр. – без змін, Миколаїв-Дністр. – 11:46-11:48, Щирець-ІІ – 12:05-12:06, з. п. Пустомити – 12:12-12:14, прибуття до Львова – 12:36.