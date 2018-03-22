Від сьогодні перекрито рух транспорту від Вугільної до Веселої (схема об’їзду)

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з 09.00 сьогодні, 22 березня, і до 18.00 30 листопада 2018 року буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Веселій, 5 по Князя Мстислава Удатного (від вул. Вугільної до вул. Веселої).

Рух перекриють у зв’язку з проведенням будівельних робіт на вул. Веселій, 5. Роботи виконує ПП «Піраміда».

Об’їзд дороги – відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху.