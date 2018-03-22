В Україні планують ввести обмеження на поверховість нових будинків

“Вводимо нове поняття «блакитні лінії», що будуть регулювати обмеження забудови за висотою у населених пунктах. Це допоможе вирішити проблеми хаотичної забудови за висотністю і гармонізувати міський простір”, – написав у себе на Facebook-сторінці заступник міністра Лев Парцхаладзе.

За його словами, у чинних нормах є лише обмеження існуючих і запроектованих вулиць та доріг. Це так звані «червоні лінії», що позначають землі загального користування, призначені для прокладки комунікацій, впорядкування вулиць, а також «лінії регулювання забудови» – розташування будівель.

Проект нових ДБН, за його словами, планують затвердити вже найближчим часом.