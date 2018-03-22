У Самборі на місці пожежі виявили тіло літньої жінки

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 21 березня о 16:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Займання сталося о 15:00 у квартирі на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку на вул. Франка в Самборі. На місці пожежі виявили тіло загиблої власниці квартири – жінки 1933 року народження.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 1 кв.м. Пожежно-рятувальних підрозділів на місце пожежі не викликали.

Обставини події встановлюють.