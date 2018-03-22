У Львові стартував VI Всеукраїнський форум місцевого самоврядування

На форумі зустрінеться орієнтовно 250 осіб, які дискутуватимуть і вирішуватимуть важливі питання у сфері місцевого самоврядування. Опісля буде сформовано резолюцію, яку скерують у центральні органи влади.

Цього року організатори та експерти пропонують такий перелік питань і тем для дискусій:

Темп реформи децентралізації в Україні. Що бракує: бажання, грошей чи просвітництва?

Територіальна організація органів виконавчої влади – взаємодія з органами місцевого самоврядування

Централізація у медичній сфері: переваги та недоліки вибору шляхів реформування

Роль програми U-LEAD з Європою у процесах децентралізації та можливості для потенційних українських партнерів

Електронні сервіси та розумні технології для ефективного розвитку міст та об’єднаних територіальних громад

Місцеве самоврядування для зміцнення України: реалії та можливості?

Практики управління фінансами для розвитку міст

Агломерації як території розвитку

Спроможні громади та потенціал мешканців до громадотворення

Інтегрований розвиток міста та неформальне планування: Підходи. Досвід. Виклики

Стратегії для великих та малих міст, об’єднаних громад: чи можливий прорив?

Організатори форуму: КУ «Інститут міста», Львівська міська рада, ГО «Інститут Просвіти».

Партнери заходу: Львівська міська рада, Асоціація міст України, Академія Фольке Бернадотта, Програма U-LEAD з Європою, Проект GIZ в Україні «Інтегрований розвиток міст України», Програма USAID DOBRE, Western NIS Enterprise Fund, Проект «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС, Фонд Східна Європа.

ПРОГРАМА ФОРУМУ