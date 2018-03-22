У Львові пройде інтелектуальна конференція для дітей і підлітків

На конференції «Завтра_2037» виступлять 16-річний мільйонер, композитор, мультиплікатори і волонтери.

«31 березня цвіт підліткової еліти збереться у Львові, щоб поділитися досвідом і секретами успіху зі своїми однолітками», – пишуть організатори.

«Завтра_2037» – це платформа, на якій виступають підлітки, які живуть у «завтра» і мислять майбутнім. Спікери конференції – розумні, відкриті, креативні. Вони – винахідники, які хочуть трансформувати економіку, засновники проектів, прибуткових для індустрії креативності та довкілля, вони не бояться виступати перед великою аудиторією і хочуть летіти в космос.

Цим дітям – від 11 до 19 років, вони знають, уміють і хочуть набагато більше від того, про що колись мріяли дорослі. Тому покоління Z часто бачать «прибульцями», мислення та ідеї яких незрозумілі.

«Через 20 років ці діти стануть видатними вченими, президентами компаній та країн, відомими співаками, дизайнерами чи захисниками прав людини. У 2037 році, або й завтра, вони стануть дорослими й будуть створювати робочі місця і тенденції споживання. Тому дорослим необхідно зрозуміти, як мислить покоління Z, як генерує ідеї, як користується емоційним інтелектом», – додають організатори заходу.

Конференція «Завтра_2037» відбудеться 31 березня у !FESTrepublic за адресою: Старознесенська, 24.

Вхід до 18 років – безкоштовно за умови попередньої реєстрації, дорослим, які супроводжують групу – теж.

Вартість дорослого квитка – 200 грн.

Зареєструватися можна за посиланням: zavtra-2037.ticketforevent.com

Зі спікерами у програмі конференції можна познайомитися за посиланням: womo.ua/programa-vseukrayinskoyi-konferentsiyi-unikalnih-tineydzheriv-zavtra_2037-u-lvovi/