У Львові прийняли ухвалу про розвиток україномовного культурного продукту

Сьогодні, 22 березня, на сесії Львівської міської ради, з метою творення конкурентоспроможного україномовного культурного продукту, підсилення позитивного іміджу м. Львова як культурної столиці України, Міста літератури спадщини – ЮНЕСКО, прийняли ухвалу про «Про розвиток україномовного культурного продукту». Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Маємо ряд ініціатив, зокрема, щоб показувати успішну історію України, видатних людей, які творили і творять наше місто, нашу країну, започатковано ряд конкурсів підтримки громадських організацій, підтримки загальноміських заходів у сфері культури, патріотичного виховання. Ключові три моменти. Перше – створення у Львові літературної резиденції, де письменники зможуть писати про Львів. Друге – програма підтримки молодих письменників, які пишуть українською мовою в тому, щоб максимально популяризувати це і давати приклад для усієї України. Третє – грантова підтримка проектів щодо дослідження культури та історії України», – зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.