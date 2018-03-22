У Львові поліцейські спіймали викрадача запобіжників з електрощитових

Загалом правоохоронці встановили його причетність до 11 випадків викрадень запобіжників і 4 інших крадіжок

У Сихівський відділ поліції 21 березня звернулася керівниця однієї з житлово-комунальних організацій міста. Вона повідомила, що невідома особа протягом кількох останніх місяців краде запобіжників з електрощитових багатоквартирних будинків. Так, в одному з них було викрадено 15 запобіжників вартістю 1454 гривень, у другому – 16 запобіжників (1 664 гривень), у третьому – 12 (1 248 гривень). Загалом зафіксовано 11 таких випадків.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, працівники поліції встановили особу зловмисника – раніше судимого 51-річного місцевого мешканця. Викрадені запобіжники в нього вилучили. Під час розслідування з’ясували, що чоловік причетний щонайменше до 15 різних крадіжок.

За фактами відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі досудове розслідування триває.