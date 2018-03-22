У Львові перейменували вулицю та назвали сквер

Відтепер вулиця Карбишева називатиметься Віденською, а сквер біля польського консульства носитиме ім’я Яцека Куроня. Так у Львові відреагували на звернення Почесного консульства Австрійської Республіки у Львові, а також вирішили вшанувати пам’ять Почесного громадянина Яцека Куроня

За словами мера Львова Андрія Садового, він був знайомий із Яцеком Куронем особисто. Це був великий лобіст та захисник України. Яцек Куронь отримував велику критику за свою позицію у Польщі. Тому назва скверу його іменем є підтримкою для тих, хто твердо позиціонує свою підтримку Україні.

«Щодо вулиці Віденської – це прояв шани до великого періоду життя. У нас непогані відносини з Австрією. У нас є політичні розбіжності… Але міста є, були і будуть. Якщо ми хочемо мати майбутнє, то ми повинні думати про майбутнє, добре знаючи нашу історію»,- зазначив Андрій Садовий.

На його думку таке рішення стане вагомим внеском у зміцнення міжнародних стосунків та свідченням міцних історичних, культурних та ділових зв’язків міста Львова з Австрією та Польщею.