У Львові флешмобом привертатимуть увагу громадськості до туберкульозу

Організаторами акції є представники Благодійної організації «Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» м. Львів». Під час акції відбудеться флешмоб «Квітни, не хворій» #ЗупинимоТуберкульоз, який передбачає вручення лідерами ТБ-спільнот букетів білих ромашок (символу чистих легень) посадовцями у сфері охорони здоров’я Львівської області, а також публічна дискусія «Міфи та факти про туберкульоз», поширення інформаційних матеріалів на відповідну тематику серед населення.

Метою акції є привернути увагу до потреб людей, яких торкнулася епідемія туберкульозу, подолання стереотипів щодо можливостей інфікування та лікування, актуалізації підтримки та розвитку потенціалу ТБ-спільнот місцевою владою.

Акція відбудеться в 11 регіонах України.