У центральній частині Львова поменшало місць для паркування

За відповідну ухвалу проголосували сьогодні депутати Львівської міської ради

Сьогодні на сесії депутати Львівської міської ради внесли зміни до ухвали «Про затвердження збору за місця для паркування транспортних засобів та плати за паркування транспортних засобів на території м. Львова». За ухвалу проголосували з редакційними правками.

Як розповіла Ірина Кулинич, директор департаменту економічного розвитку ЛМР, до департаменту надійшли листи суб’єктів господарювання щодо внесення змін до переліку земельних ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів. Зокрема, суб’єкти господарювання пропонують:

– доповнити перелік ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів, земельною ділянкою на вул. Нижанківського, 5 (дозвіл на облаштування та функціонування майданчика для службового паркування на вул. О. Нижанківського, 5 надається на термін до початку проведення реконструкції вул. О. Нижанківського);

– збільшити кількість місць на існуючому майданчику за адресою: вул. Наукова, 2-б (9 парко-місць) до 18 місць для паркування.

Також управління транспорту звернулось з пропозицією щодо вилучення таких майданчиків для паркування з переліку земельних ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів:

вул. Ак. Гнатюка, 6 (21 парко-місце) – у зв’язку із забудовою зони паркування (п. 2);

вул. Дудаєва (20 парко-місць) – у зв’язку з забороною паркування згідно з дорожніми знаками (п. 9);

вул. І. Тиктора (11 парко-місць) – у зв’язку з недостатньою шириною вулиці (п. 12);

вул. Михальчука (8 парко-місць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони (п. 13);

вул. Л. Курбаса (7 парко-місць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони (п. 19);

вул. Липова Алея, 5 (41 парко-місце) – у зв’язку з продажем ділянки на аукціоні (п. 20);

вул. Сербська (7 парко-місць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони (п. 36);

вул. Ак. Гнатюка, 2 (3 парко-місця) – у зв’язку з рішенням комісії з безпеки дорожнього руху (п. 54);

вул. Арсенальська, 3 (6 парко-місць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони (п. 55);

вул. Л. Курбаса (5 парко-місць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони (п. 57);

вул. Наливайка, 6 (5 парко-місць) – вилучення зі службового паркування з подальшим облаштуванням зони для платного паркування (п. 61).