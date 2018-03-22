Шість тисяч мешканців Львівщини отримали відшкодування за Програмою енергозбереження

В області триває реалізація Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки

Цього тижня приблизно 6 тисяч мешканців, які вже скористалися Програмою у 2017 році, отримали відшкодування з обласного бюджету в обсязі 2,1 млн гривень. Загалом від початку року загальне відшкодування за програмою становить 4,2 млн грн.

«Механізм кредитування за Програмою є надійним фінансовим інструментом, яким можуть скористатися мешканці області, щоб зробити своє помешкання не тільки комфортним для проживання а й енергоефективним, що особливо актуально враховуючи постійне підвищення вартості енергоресурсів», – зазначив директор департаменту паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА Михайло Мельник.

Нагадаємо, суть механізму в тому, що мешканці області отримують кредити на впровадження енергозберігаючих заходів з відшкодуванням 5%-15% річних відсоткової ставки з обласного бюджету. Упродовж двох місяців 2018 року вже 114 сімей скористалися цією програмою.

Додамо, що для розвитку відновлювальної енергетики на Львівщини починаючи з 2018 року за кошт обласного бюджету здійснюється відшкодування 10% тіла кредиту для мешканців на встановлення приватних сонячних електростанцій. На ці цілі в обласному бюджеті передбачено 2 млн гривень.

Водночас у 2018 році розширюється географія районних та міських програм здешевлення «теплих» кредитів та збільшується обсяг фінансування з місцевих бюджетів.

На сьогодні в районах і містах Львівської області діють 16 таких програм. У місцевих бюджетах на їхню реалізацію передбачено 12,9 млн гривень.

Як розповіли в департаменті паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА, найближчим часом також буде відновлено дію урядової програми «теплих кредитів». Державні банки – Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк та Приватбанк – поновлять кредитування і для ОСББ/ЖБК, і для фізичних осіб. На ці цілі з державного бюджету виділено 400 млн гривень.