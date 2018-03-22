Савченко затримали

Слідчий зачитав Савченко підозру і повідомив, що її затримано. Він запропонував депутату пройти з ним для оформлення затримання. Про це повідомляє Українська правда.

Савченко у супроводі слідчих і журналістів пішла в бік ізолятора СБУ в Аскольдовому провулку.

Раніше сьогодні Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко. За дозвіл на притягнення до відповідальності проголосували 291 нардеп. За дозвіл на затримання – 277. За дозвіл на арешт – 268. Генпрокуратура просила дозвіл на притягнення Савченко до відповідальності, затримання і арешт.