Прикордонники не дозволили провезти до Польщі контрабандні цигарки

У міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Рава-Руська» й «Устилуг» прикордонники завадили перевезенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів у трьох випадках

Їх намагалися вивезти до Польщі громадяни України. Цигарки сховали в мікроавтобусах «Fiat», «Mercedes» і в легковому автомобілі «BMW». Товар був під чохлом сидіння, у салоні та паливному баку транспортних засобів. Загалом під час ретельної перевірки спільна оглядова група у складі прикордонників Львівського загону та працівників фіскальної служби виявила більш ніж 700 пачок цигарок різних торгових марок вартістю 16 тисяч гривень. А виявити цигарки прикордонникам допоміг службовий собака Бася.

Окрім того, військовослужбовці Мостиського прикордонного загону в пункті пропуску «Смільниця». виявили в робочому колесі автомобіля «Ford» ще 70 пачок цигарок.

Усі знайдені контрабандні сигарети вилучено встановленим порядком, їх передали працівникам фіскальної служби для ухвалення подальшого правового рішення.

Загалом протягом 2017 року персонал Львівського прикордонного загону виявив більш ніж 332 тисячі пачок цигарок.