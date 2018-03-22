Поліцейські просять допомогти знайти водія, який травмував жінку і втік

Поліцейські встановлюють особу водія-втікача, який травмував жінку у Львові. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 березня близько 19.20 на проспекті Червоної Калини у Львові. Невідомий водій автомобіля «Пежо» скоїв наїзд на 38-річну львів’янку, після чого втік з місця події. Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють особу водія-втікача та його місцезнаходження, а також з’ясовують обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Прохання до очевидців автопригоди – зателефонуйте на оперативну лінію 102 чи зверніться у найближчий відділ поліції.