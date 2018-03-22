Підписати декларацію із сімейним лікарем ніколи не пізно, – заступник очільниці МОЗ

Зробити це можна будь-коли при зверненні до медичного закладу

Незважаючи на те, що людей закликають підписувати декларації із лікарями вже після 1 квітня, ніхто не запізниться.

Як пояснив заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський, без допомоги не залишиться жоден пацієнт.

«Ви можете зробити це при першій нагоді, коли звернетесь до лікаря. Так само будь-коли, навіть наступного дня, ви можете цю угоду розірвати, якщо лікар чи заклад вам не підійдуть», – сказав чиновник.

Тому поліклініки будуть зацікавлені у тому, щоб привабити якомога більше пацієнтів до себе. Між закладами розгориться здорова конкуренція. Адже чим більше пацієнтів, тим більше грошей, за які поліклініка зможе розвиватися.

«Вони будуть думати над тим, чим вас зацікавити. Якісними послугами, гарним ремонтом чи ще чимось Вони захочуть, щоб ви прийшли саме до них, а не деінде», – наголосив Олександр Лінчевський.

У цьому медзакладам допоможе автономізація, адже господар поліклініки чи амбулаторії, зможе розпоряджатись кадрами та грошима.

«Наприклад, він захоче зробити заклад енергоефективним. А на зекономлені гроші купити нове обладнання. Він краще знає про потреби, аніж хтось із міністерства», – пояснив посадовець.

Керівники також зможуть брати на роботу тих спеціалістів, які їм потрібні.

Нагадаємо, із квітня в рамках медреформи українці почнуть вибирати собі сімейних лікарів, терапевтів чи педіатрів і підписувати із ними декларації. Така схема має ліквідувати черги та стимулювати лікарів працювати якісно. Адже від кількості укладених договорів залежатиме його зарплата. Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило покрокову інструкцію підписання декларації з лікарем.