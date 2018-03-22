На Львівщині на хабарі затримали «опера» (фото)

Оперуповноваженого кримінальної поліції Мостиського відділення поліції викрили на хабарництві співробітники Управління СБУ у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури

Як інформує Управління Служби безпеки України у Львівській області, правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав з місцевого мешканця триста доларів США. За це обіцяв не притягати його до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Співробітники СБУ затримали поліцейського на одному з автосервісів райцентру після одержання усієї суми неправомірної вигоди.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.