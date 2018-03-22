До Львова прибули українські миротворці, які виконували місію в Конго (фото)

Сьогодні, до Львова прибув перший літак з 75 українськими миротворцями з 18 окремого вертолітного загону Збройних сил України

Протягом року вони виконували миротворчу місію у Демократичній Республіці Конго. Як зазначив заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України з морально-психологічного забезпечення генерал-майор Олександр Голоднюк, це найкращі представники Збройних сил України, які мають висококласні навички, та пройшли крізь гарт антитерористичної операції. Загалом українська місія нараховує понад 200 військовослужбовців.

«Гідна і сумлінна служба наших військовослужбовців – це підтримання іміджу нашої держави на міжнародній арені, – наголосив Олександр Голоднюк. – Це утвердження України як держави, що прагне і бореться за мир у всьому світі. Крім того, це демонстрація на світовій арені професіоналізму наших військовослужбовців як миротворців.

У Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького українських миротворців зустрічали рідні та близькі. Після короткого шикування, та вручення старшому загону підполковнику Денису Перетятьку символічного українського короваю відбулося нагородження прибулих пам’ятними нагрудними знаками міністра оборони України «Воїн-миротворець».

Учора ж до Демократичної республіки Конго у рамках чергової ротації 18 ОВЗ Збройних сил України відбула перша група українських вертолітників. Решта особового складу загону двома авіаційними рейсами днями відбудуть на африканський континент і замінять своїх колег.

текст і фото: Тарас Грень, Регіональний медіа-центр Міністерства оборони України (м. Львів)