Львівські школярі їздитимуть у транспорті за пільговою ціною

Сьогодні під час сесії міської ради депутати внесли відповідні зміни до ухвали

Учні платитимуть 50% вартості. Однак за умови, що дитина має при собі документ, який підтверджує, що вона є учнем.

«Добра думка проголосувати протокольне доручення–звернення до всіх перевізників міста Львова возити дітей безкоштовно. І ми подивимся, як вони тримають свою позицію», – сказав під час обговорення міський голова Львова Андрій Садовий.

За ухвалу проголосували 42 депутати. Також вони підтримали протокольне доручення до перевізників перевозити дітей безкоштовно.