Львівські школярі можуть отримати безкоштовний проїзд у маршрутках

Як повідомила голова Батьківської ради Львівщини Олена Пономарева, за ухвалу «Про безкоштовний проїзд учнів м. Львова на автобусних маршрутах загального користування та електротранспорті» проголосували 33 депутати.

Ухвала, скан якої надала Олена Пономарева, передбачає, що право безкоштовного проїзду учні матимуть у разі надання оригіналу учнівського посвідчення щоденно з 07.00 до 20.00 – окрім вихідних і святкових днів та канікул.

Тим часом, нагадаємо, сьогодні депутати ЛМР також підтримали ухвалу про пільгову ціну для школярів Львова на проїзд у маршрутках. Відповідно до неї, учні платитимуть 50% вартості проїзду за умови, що матимуть при собі документ, який підтверджує, що вони є учнями. Також міські депутати підтримали протокольне доручення до перевізників перевозити дітей безкоштовно.

Яка з ухвал набуде чинності, тепер залежить від міського голови Львова Андрія Садового. Він може підписати котрийсь із документів або ж ветувати обидва.