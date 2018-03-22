Львівські депутати проголосували за відмову від маршруток

Сьогодні, під час пленарного засідання Львівської міської ради, депутати проголосували за відмову від маршруток. Таким чином міські обранці підтримали електронну петицію «Вимагаємо відмовитись від маршруток та перейти на електротранспорт і зручні автобуси!». На сайті Електронних петицій документ набрав необхідні 500 голосів усього за 8 днів.

Свої голоси «за» ухвалу віддали 47 депутатів. Щоправда, замість запропонованих львів’янами двох років на те, щоб позбутись маршруток у місті, депутати відвели термін до 5 років.

Авторка петиції Анна Меленчук також прописала в документі необхідность забезпечити весь громадський транспорт пандусами, а також встановити на зупинках електронні табло з часом прибуття транспорту.

«Тепер, згідно з процедурою, Львівський міський голова визначить відповідний виконавчий орган, який зобов’язаний підготувати дорожню карту щодо втілення пропозицій висловлених в електронній петиції в життя. Така дорожня карта буде представлена на наступному пленарному засіданні міської ради», – прокоментував рішення начальник відділу громадського партнерства Львівської міської ради Орест Файфурка.

З повним текстом петиції можна ознайомитись на сайті Електронних петицій.