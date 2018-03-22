Львів купить 150 автобусів та 50 тролейбусів

Автобуси візьмуть у лізинг, тролейбуси - в кредит

Депутати Львівської міської ради підтримали ухвалу «Про затвердження Програми закупівлі рухомого складу (автобусів) на умовах фінансового лізингу» та ухвалу «Про надання ЛК «АТП № 1» дозволу на закупівлю рухомого складу на умовах фінансового лізингу».

«Першою ухвалою передбачається затвердити Програму закупівлі рухомого складу (автобусів) на умовах фінансового лізингу. Приватні перевізники на ринку громадського автомобільного транспорту не спроможні забезпечити ринок необхідною кількістю транспортних засобів. При цьому вони не дотримуються графіків руху та не виконують необхідний обсяг транспортної роботи, а їхній рухомий склад тривалий час не оновлювався. Закупівля автобусів на умовах фінансового лізингу дасть можливість оперативно поповнити комунальний парк рухомого складу новими транспортними засобами», – доповіла директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

Згідно з другою ухвалою, ЛК «АТП № 1» надали дозвіл на закупівлю 150 одиниць автобусів на умовах фінансового лізингу. Пропонований термін дії договору фінансового лізингу – 36 місяців.

«Виконання зобов’язань за договором фінансового лізингу покладаються на Львівське комунальне автотранспортне підприємство №1. Підприємство здійснює погашення лізингових платежів, що включають суми, які відшкодовують основну частину вартості предмета лізингу, та відсотки за користування лізингом», – додала Гелена Пайонкевич.

Проектом цієї ухвали також затверджено умови фінансового лізингу, а саме:

1. Предмет лізингу – 150 автобусів пасажиромісткістю не менше 100 осіб.

2. Термін поставки автобусів: до 31.12.2018.

3. Строк лізингу – 36 місяців від дати, визначеної у договорі.

4. Вартість предмета лізингу – не більше 800 млн. грн.

5. Відсоткова ставка за користування лізингом – не більше 18% річних у гривнях.

6. Розмір та строки сплати лізингових платежів – щомісячно рівними частинами відповідно до умов договору лізингу.

ЛК «АТП-1» зможе укласти договір фінансового лізингу після його погодження з постійною комісією інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики.

Окрім цього, сьогодні депутати ЛМР погодили отримання кредиту на модернізацію тролейбусного транспорту Львова. ЛКП «Львівелектротранс» планує за кредитні гроші закупити 50 тролейбусів, а також відремонтувати тролейбусне і трамвайне депо та модернізувати тролейбусні мережі. Відповідно до Угоди, ЄБРР розглядає можливість надання ЛКП “Львівелектротранс” довгострокового фінансування в сумі до 15 мільйонів євро під гарантії Львівської міської. Строки погашення: до 13 років, включно з трьохрічною відстрочкою погашення основної суми.