Комітет ВР дав згоду на зняття недоторканності з Савченко

Регламентний комітет дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт народної депутатки Надії Савченко

За відповідне рішення депутати 22 березня проголосували одноголосно. Про це повідомляє Українська правда.

Спершу депутати підтримали подання генпрокурора Юрія Луценка на зняття недоторканності, потім одноголосно проголосували за арешт Савченко.

Після голосування комітету подання ще має підтримати на своєму засіданні Верхарна Рада.