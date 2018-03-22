Фінансувати треба ті медзаклади, де справді лікують, – заступник міністра Лінчевський

За словами чиновника досі в Україні кошти виділяли на заклад, а не за виконану роботу. А це гальмувало розвиток.

«Уявіть собі, в Україні є лікарня на 60 ліжок. Там працює 7 хірургів. Вони проводять сто операцій в рік. Тобто один лікар оперує приблизно раз у місяць. Чи можна таку лікарню закривати? Треба! Бо тим часом в іншому місті є лікарня на 45 ліжок, там 5 хірургів роблять 1000 операцій у місяць. Але цей заклад отримує менше грошей, бо у них ліжкомісць менше», – сказав Олександр Лінчевський.

Завдяки медреформі,коли гроші ходитимуть за пацієнтом, лікарня буде отримувати стільки грошей, скільки послуг вона надасть.

Заступник міністра наголосив, що в Україні є багато пологових будинків, у яких народжується дуже мало дітей.

«Прийнято вважати, що у тому закладі, де приймають менше 400 пологів у рік, лікарі шкодять і дитині, і матері. Бо вони втрачають кваліфікацію», – зазначив він.

Однак закриття чи відкриття медичних закладів є прерогативою місцевої влади. Мінздоров’я лише задає стандарти та визначає загальну політику для них.