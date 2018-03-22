Частина вулиць Львова знову без води

У зв’язку з ремонтними роботами по встановленню лічильника на вул. Миколайчука, 24, сьогодні, 22 березня, з 10.30 год до 14.00 год призупинено водопостачання на вул. Миколайчука, 20-24, Щурата, 12-14.

Також у зв’язку з ремонтними роботами на вул. Шолом-Алейхема, 7 з 10.30 год до 13.00 год припинено подачу водопостачання, на прохання ЛКП, на вул. Шолом-Алейхема, вул. Кучера.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.