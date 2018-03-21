Зміни в русі електричок Львівської залізниці (розклад)

Відбудуться зміни в розкладі руху низки приміських поїздів у всіх регіонах Львівської магістралі

Львівська залізниця інформує про те, що у зв’язку з переходом на літній час із переведенням стрілки годинника на годину вперед на магістралі відсутня технічна можливість пропуску приміських поїздів на дільниці Делятин – Рахів. Зважаючи на це, у вказані дні буде скасовано курсування таких приміських поїздів:

24.03.2018 р. – №6445 Коломия – Яремче; 25.03.2018 р. – №6446 Яремче – Коломия, №6403 Івано-Франківськ – Рахів, №6404 Рахів – Івано-Франківськ.

Окрім того, зі запровадженням в Україні «літнього часу», починаючи з 03:00 25 березня 2018 року, відбудуться зміни в розкладі руху низки приміських поїздів у всіх регіонах Львівської магістралі.

Поїзд №6040 Львів – Тернопiль-Пас.: відправлення зі Львова 13:10, Підзамче 13:21-13:23, Підбірці 13:30-13:31, пл. 1460 км 13:36-13:37, Борщовичі 13:40-13:41, Залуги 13:43-13:44, Полониця 13:50-13:51, Задвір’я 13:56-13:57, Полтва 14:01-14:02, Куткір 14:06-14:07, Красне 14:14-14:15, Скваржава 14:27-14:28, Княже 14:33-14:34, Ясенівці 14:38-14:39, Злочiв 14:43-14:44, Зарваниця 14:51-14:52, Плугів 14:58-14:59, Метенів 15:03-15:04, Зборiв 15:09-15:10, Тустоголови 15:14-15:15, Ярчівці 15:19-15:20, Озерна 15:29-15:30, Цебрів 15:36-15:37, Курівці 15:42-15:43, Глибочок-Вел. 15:50-15:51, Біла 15:56-15:57, Тернопiль-ТП 16:01-16:02, прибуття у Тернопiль-Пас. 16:05.

Поїзд №6041 Тернопiль-Пас. – Львів: відправлення з Тернополя-Пас. 12:34, Біла 12:43-12:44, Глибочок-Вел. 12:49-12:50, Курівці 12:56-12:57, Цебрів 13:02-13:03, Озерна 13:09-13:10, Ярчівці 13:19-13:20, Тустоголови 13:24-13:25, Зборiв 13:29-13:30, Метенів 13:35-13:36, Плугів 13:39-13:40, Зарваниця 13:46-13:47, Злочiв 13:55-13:56, Ясенівці 14:00-14:01, Княже 14:05-14:06, Скваржава 14:12-14:13, Красне 14:27-14:44, Куткір 14:50-14:51, Полтва 14:55-14:56, Задвір’я 15:00-15:01, Полониця 15:06-15:07, Залуги 15:13-15:14, Борщовичі 15:16-15:17, пл.1460 км 15:20-15:21, Підбірці 15:28-15:29, Підзамче 15:38-15:40, прибуття до Львова 15:50.

Поїзд №6044 Львів – Красне: відправлення зі Львова 16:42, Підзамче 16:54-16:56, Підбірці 17:02-17:03, пл.1460 км 17:10-17:11, Борщовичі 17:14-17:15, Залуги 17:18-17:19, Полониця 17:25-17:26, Задвір’я 17:31-17:32, Полтва 17:36-17:37, Куткір 17:42-17:43, Красне 17:48-17:49, далі – за діючим розкладом.

Поїзд №6045 Тернопiль-Пас. – Львів: відправлення з Тернополя-Пас. 16:22, Біла 16:32-16:33, Глибочок-Вел. 16:38-16:39 Курівці, 16:44-16:45 Цебрів, 16:49-16:50, Озерна 16:58-16:59, Ярчівці 17:08-17:09, Тустоголови 17:13-17:14, Зборiв 17:18-17:19, Метенів 17:24-17:25, Плугів 17:28-17:29, Зарваниця 17:35-17:36, Злочiв 17:44-17:45, Ясенівці 17:49-17:50, Княже 17:54-17:55, Скваржава 18:01-18:02, Красне 18:14-18:16, Куткір 18:22-18:23, Полтва 18:28-18:29, Задвір’я 18:34-18:35, Полониця 18:40-18:41, Залуги 18:47-18:48, Борщовичі 18:51-18:52, пл. 1460 км 18:55-18:56, Підбірці 19:03-19:04, Підзамче 19:12-19:14, прибуття до Львова 19:24.

Поїзд №6203 Тернопiль-Пас.–Зборiв: відправлення з Тернополя-Пас. 07:07, Біла 07:15-07:16, Глибочок-Вел. 07:20-07:21, Курівці 07:26-07:27, Цебрів 07:32-07:33, Озерна 07:39-07:40, Ярчівці 07:47-07:48, Тустоголови 07:53-07:54, прибуття у Зборiв 07:58.

Поїзд №6204 Зборiв–Волочиськ: відправлення зі Зборова 08:10, Тустоголови 08:13-08:14, Ярчівці 08:19-08:20, Озерна 08:29-08:30, Цебрів 08:36-08:37, Курівці 08:42-08:43, Глибочок-Вел. 08:49-08:50, Біла 08:55-08:56, Тернопiль-ТП 09:00-09:01, Тернопiль-Пас. 09:04-09:19, Гаї Великі 09:28-09:29, Дичків 09:32-09:33, Бірки-Великі 09:39-09:40, Дачі 09:43-09:44, Романівка 09:47-09:48, Ангелівка 09:50-09:51, Стриївка 09:57-09:58, Максимiвка 10:04-10:05, Гуляй Поле 10:08-10:09, пл.1304 км 10:13-10:14, Богданівка 10:18-10:19, Росоховатець 10:22-10:23, Супранівка 10:27-10:28, Пiдволочиськ 10:35-10:37, прибуття у Волочиськ 10:47.

Поїзд №6205 Волочиськ–Тернопiль-Пас.: відправлення з Волочиська 11:15, Пiдволочиськ 11:25-11:48, Супранівка 11:53-11:54, Росоховатець 11:57-11:58, Богданівка 12:01-12:02, пл. 1304 км 12:06-12:07, Гуляй Поле 12:11-12:12, Максимiвка 12:16-12:17, Стриївка 12:23-12:24, Ангелівка 12:30-12:31, Романівка 12:33-12:34, Дачі 12:36-12:37, Бірки-Великі 12:41-12:42, Дичків 12:47-12:48, Гаї Великі 12:52-12:53, прибуття у Тернопiль-Пас. 13:02.

Поїзд №6206 Тернопiль-Пас.–Пiдволочиськ: відправлення з Тернополя-Пас. 16:39, Гаї Великі 16:48-16:49, Дичків 16:52-16:53, Бірки-Великі 16:59-17:00, Дачі 17:03-17:04, Романівка 17:07-17:08, Ангелівка 17:10-17:11, Стриївка 17:17-17:18, Максимiвка 17:24-17:25, Гуляй Поле 17:28-17:29, пл.1304 км 17:33-17:34, Богданівка 17:38-17:39, Росоховатець 17:42-17:43, Супранівка 17:47-17:48, прибуття у Пiдволочиськ 17:53.

Поїзд №6207 Пiдволочиськ–Тернопiль-Пас.: відправлення з Пiдволочиська 18:17, Супранівка 18:22-18:23, Росоховатець 18:26-18:27, Богданівка 18:30-18:31, пл.1304 км 18:35-18:36, Гуляй Поле 18:40-18:41, Максимiвка 18:45-18:46, Стриївка 18:52-18:53, Ангелівка 18:58-18:59, Романівка 19:01-19:02, Дачі 19:04-19:05, Бірки-Великі 19:10-19:11, Дичків 19:16-19:17, Гаї Великі 19:21-19:22, прибуття у Тернопiль-Пас. 19:31.

Поїзд №7632 Львів–Злочiв: відправлення зі Львова 03:42, прибуття на ст. Злочiв 04:48.

Поїзд №6027 Львів–Сянки: відправлення зі Львова 20:47, Скнилів 20:57-20:58, Оброшин 21:05-21:06, Ставчани 21:18-21:20, Містки 21:26-21:27, Любинь Великий 21:36-21:42, Поріччя 21:48-21:49, Комарно 21:52-21:53, Хишевичі 21:58-21:59, Коропуж 22:02-22:06, пл. 39 км 22:12-22:13, Рудки 22:17-22:18, Новосілки 22:23-22:24, Хлопчиці 22:27-22:28, Луки 22:31-22:32, Конюшки 22:35-22:36, Калинів 22:43-22:44, пл. 63 км 22:49-22:50, Самбір 22:57-23:06, пл. 75 км 23:14-23:15, Ваньковичі 23:20-23:21, Турчиновичі 23:23-23:24, Кар`єр-83 км 23:27-23:28, Созань 23:30-23:31, Старий Самбір 23:35-23:36, Терешів Спас 23:42-23:43, Бусовисько 23:47-23:48, Лужок 23:52-23:53, Стрілки 23:58-23:59, Лопушанка 00:04-00:05, Ясениця 00:10-00:13, Розлуч 00:20-00:21, Волосянка 00:24-00:25, Бойківська 00:27-00:28, В. Явора 00:32-00:33, Явора 00:38-00:41, Турка 00:49-00:52, Н.Яблонька 00:56-00:57, Яблонька 01:01-01:02, Турочки 01:08-01:09, Соколики 01:16-01:17, Беньова 01:24-01:25, прибуття у Сянки 01:32.

Поїзд №6062 Львів–Ходорів: відправлення зі Львова 11:20, Городоцька 11:25-11:27, Коновальця 11:30-11:32, Персенківка 11:36-11:37, Зубрівська 11:42-11:43, Сихів 11:47-11:48, Давидів 11:57-11:58, пл. 22 км 12:02-12:03, Старе Село 12:08-12:09, пл. 28 км 12:12-12:13, Підмонастир 12:17-12:18, пл. 33 км 12:21-12:22, Глібовичі 12:26-12:27, пл. 40 км 12:32-12:33, Вибранівка 12:38-12:39, Борусів 12:45-12:46, Бориничі 12:52-12:53, Чорний Острів 12:59-13:00, Городище-1 13:05-13:06, прибуття у Ходорів 13:14.

Поїзд №6115 Львів–Шкло-Старжиська: відправлення зі Львова 17:23, 5-й Парк 17:30-17:31, Рудно 17:35-17:36, Зимна Вода 17:39-17:40, Суховоля 17:43-17:44, Мшана 17:47-17:48, Цунів 17:53-17:54, Затока 17:58-17:59, пл. 5 км 18:06-18:07, Добростани 18:14-18:15, Молошковичі 18:23-18:24, Янтарна 18:31-18:32, Бодрість 18:37-18:38, прибуття у Шкло-Старжиська 18:45.

Поїзд №6134 Самбір–Стрий: відправлення зі Самбора 07:56, Райлівка 08:03-08:04, Радловичі 08:07-08:08, Кульчиці-І 08:09-08:11, Кульчиці-ІІ 08:13-08:14, Дубляни 08:23-08:24, Дубляни-ІІ 08:27-08:28, Новошичі 08:32-08:33, Дорожів 08:37-08:39, Добрівляни 08:47-08:48, Рихтичі 08:54-08:55, Михайловичі 09:02-09:03, Дрогобич 09:08-09:10, Болехівці 09:17-09:18, Верхні Гаї 09:28-09:29, Райлів 09:40-09:41, Нежухів 09:46-09:47, прибуття у Стрий 10:00.

Поїзд №6137 Стрий–Самбір: відправлення зі Стрия 20:50, Нежухів 21:01-21:02, Райлів 21:06-21:07, Верхні Гаї 21:16-21:17, Болехівці 21:26-21:27, Дрогобич 21:35-21:40, Михайловичі 21:44-21:45, Рихтичі 21:51-21:52, Добрівляни 21:58-21:59, Дорожів 22:07-22:08, Новошичі 22:11-22:12, Дубляни-ІІ 22:17-22:18, Дубляни 22:21-22:22, Кульчиці-ІІ 22:31-22:32, Кульчиці-І 22:35-22:36, Радловичі 22:38-22:39, Райлівка 22:43-22:44, прибуття у Самбір 22:52.

Поїзд №6157 Львів–Мукачево: відправлення зі Львова 17:50, Скнилів 18:00-18:01, Оброшин 18:07-18:08, Глинна-Наварія 18:16-18:17, Пустомити 18:20-18:21, Семенівка 18:25-18:26, Щирець-ІІ 18:31-18:32, Щирець-І 18:34-18:35, Дмитрія 18:38-18:39, Черкаси Дн. 18:43-18:44, Задорожна 18:49-18:50, Миколаїв-Дністр. 18:56-18:58, Пісочна 19:05-19:06, Більче 19:13-19:14, П`ятничани 19:17-19:18, Угерсько 19:22-19:23, Стрий 19:33-19:35, Конюхів 19:44-19:45, Гірне 19:50-19:51, Любинці 19:55-19:56, Ниж. Стинава 20:00-20:01, Ниж. Синьовидне 20:04-20:05, Верх. Синьовидне 20:11-20:12, Сколе 20:22-20:23, Гребенів 20:33-20:34, Тухля 20:46-20:47, Славське 20:59-21:00, Тернівка 21:07-21:08, Лавочне 21:14-21:17, Опорець 21:23-21:24, Бескид 21:28-21:29, далі – за діючим розкладом.

Поїзд №804/803 Рiвне–Львів: відправлення з Рiвного 06:45, Здолбунiв-Пас. 06:58-07:00, Дубно 07:32-07:34, Броди 08:16-08:18, Підзамче 09:22-09:23, прибуття до Львова 09:34.

Поїзд №804/803 Львів–Рівне: відправлення зі Львова 09:50, Підзамче 09:59-10:00, Броди 11:01-11:02, Здолбунiв-Пас. 12:13-12:15, прибуття у Рiвне 12:30.

Поїзд №806/805 Рiвне–Львів: відправлення з Рiвного 13:15, Здолбунiв-Пас. 13:28-13:31, Броди 14:47-14:50, Підзамче 16:01-16:02, прибуття до Львова 16:15.

Поїзд №806/805 Львів–Рівне: відправлення зі Львова 16:31, Підзамче 16:41-16:42, Броди 17:44-17:46, Дубно 18:26-18:28, Здолбунiв-Пас. 19:01-19:03, прибуття у Рiвне 19:16.

Поїзд №829 Львів–Ужгород: відправлення зі Львова 16:44, Пустомити 17:04-17:05, Миколаїв-Дністр. 17:26-17:27, Стрий 17:48-17:50, Сколе 18:20-18:22, Славське 18:50-18:52, Лавочне 19:04-19:05, Бескид 19:16-19:17, Скотарське 19:30-19:33 (тех. зупинка), Воловець 19:43-19:46, Свалява 20:16-20:19, з. п. Карпати 20:29-20:30, Мукачево 20:45-20:49, Батьово-Пас. 21:20-21.22, Чоп-Пас. 21:43-21:59, Струмкiвка 22:13-22:15(тех. зупинка), прибуття в Ужгород 22:25:

Поїзд №830 Ужгород–Львів: відправлення з Ужгорода 05:13, Чоп-Пас. 05:36-05:50, Батьово-Пас. 06:10-06:13, Мукачево 06:46-06:50, з. п. Карпати 07:06-07:07, Свалява 07:15-07:18, Воловець 07:50-07:53, Лавочне 08:30-08:31, Славське 08:43-08:45, Сколе 09:14-09:15, Стрий 09:46-09:48, Миколаїв-Дністр. 10:10-10:1, з. п. Пустомити 10:33-10:34, прибуття до Львова 10:56.

Поїзд №6517 Мукачево–Сянки: до Ужгорода – за діючим розкладом, Ужгород 07:28-08:30, Доманинцi 08:36-08:39, Онуківці 08:41-08:42, Невицьке 08:45-08:46, Невицьке-Підз. 08:48-08:50, Кам’яниця 08:52-08:55, Ворочево 09:01-09:02, Перечин 09:10-09:13, Зарічево 09:18-09:21, Дубриничі з. п. 09:25-09:26, Дубриничi 09:30-09:32, Мирча 09:37-09:38, Малий Березний 09:42-09:43, Школа-інтернат 09:46-09:47, Великий Березний 09:51-09:57, Забродь 10:02-10:03, Пороги 10:05-10:06, Соля 10:12-10:13, 202 км 10:17-10:18, Кострино 10:20-10:21, Жорнава 10:30-10:31, Загорб 10:34-10:35, Ставне з. п. 10:38-10:39, Ставне 10:42-10:43, Луг 10:49-10:50, Волосянка 10:57-10:59, Ужок 11:04-11:05, Щербин 11:18-11:19, прибуття у Сянки 11:38.

Поїзд №6595 Ужгород–Тячiв: відправлення з Ужгорода 16:05, Чоп-Сорт. 16:33-16:35, Батьово-Пас. 16:59-17:09, Косини 17:25-17:27, Берегове 17:42-17:45, Боржава 18:00-18:01, Вилок 18:16-18:18, Виноградiв-Закар. 18:41-18:46, Королево 19:03-19:15, Хуст 19:45-19:47, Буштина 20:10-20:12, прибуття у Тячiв 20:28.

Поїзд №6402/6401 Яремче–Iв.-Франкiвськ: відправлення з Яремча 05:25, Дора 05:30-05:31, Делятин 05:37-05:39, Любіжня 05:44-05:45, Лоєва 05:57-05:58, Надвiрна 06:09-06:11, Тарновиця 06:20-06:22, Цуцилів 06:27-06:28, Тисменичани 06:32-06:33, Дачник 06:37-06:38, Браткiвцi 06:43-06:45, Хриплин 07:00-07:02, Бистриця 07:07-07:08, прибуття в Iвано-Франкiвськ 07:12.

Поїзд №6404/6403 Iв.-Франкiвськ–Рахiв: відправлення з Iвано-Франкiвська 03:51, Бистриця 03:56-03:57, Хриплин 04:01-04:03, Браткiвцi 04:17-04:24, Тисменичани 04:34-04:35, Цуцилів 04:40-04:41, Тарновиця 04:48-04:50, Надвiрна 05:00-05:02, Лоєва 05:16-05:17, Любіжня 05:26-05:27, Делятин 05:31- 05:40, Дора 05:47-05:48, Яремче 05:54-05:56, Ямна 06:04-06:05, Микуличин 06:16-06:18, Татарів 06:33-06:34, Ворохта 06:50-06:52, Вороненко 07:06-07:08, Лазещина 07:26-07:27, Ясиня 07:41-07:43, Свидовець 07:52-07:53, Кваси 08:12-08:13, Білин 08:26-08:27, прибуття у Рахiв 08:44.

Поїзд №6406/6405 Iв.-Франкiвськ–Яремче: відправлення з Iвано-Франкiвська 08:25, Бистриця 08:30-08:31, Хриплин 08:35-08:37, Дружба 08:45-08:46, Браткiвцi 08:51-08:53, Дачник 08:58-08:59, Тисменичани 09:06-09:07, Цуцилів 09:12-09:13, Тарновиця 09:21-09:23, Надвiрна 09:33-09:35, Лоєва 09:50-09:51, Любіжня 10:02-10:03, Делятин 10:12-10:14, Дора 10:22-10:23, прибуття в Яремче 10:30.

Поїзд №6410/6409 Iв.-Франкiвськ–Яремче: відправлення з Iвано-Франкiвська 20:28, Бистриця 20:33-20:34, Хриплин 20:38-20:40, Браткiвцi 20:54-20:56, Дачник 21:01-21:02, Тисменичани 21:09-21:10, Цуцилів 21:17-21:18, Тарновиця 21:25-21:32, Надвiрна 21:42-21:44, Лоєва 21:57-21:58, Любіжня 22:09-22:10, Делятин 22:17- 22:19, Дора 22:27-22:28, прибуття в Яремче 22:34.

Поїзд №6413 Iв.-Франкiвськ–Ходорiв: відправлення з Iвано-Франкiвська 14:34, Угринів 14:40-14:41, Ямниця 14:46-14:48, Єзупіль 14:59-15:01, Дубiвцi 15:10-15:12, Тустань 15:17-15:18, Галич 15:23-15:38, Бовшів 15:45-15:46, Бурштин 15:53-15:55, Мартинів 16:02-16:03, Тенетники 16:08-16:09, Букачiвцi 16:15-16:18, Село Чернів 16:23-16:24, Чернів 16:29-16:30, Журавно 16:37- 16:39, Молодинче 16:44-16:45, Бортники 16:50-16:51, прибуття у Ходорiв 16:59.

Поїзд №6431 Коломия–Iв.-Франкiвськ: до Отині – за діючим графіком, Отиня 06:30-06:36, Ворона 06:43-06:44, Маркiвцi 06:54-06:56, Діброва 07:03-07:04, Хриплин 07:13-07:15, Бистриця 07:20-07:21, прибуття в Iвано-Франкiвськ 07:25.

Поїзд №6441 Коломия–Рахiв: до Вороненко – за діючим графіком, Вороненко 10:43-10:45, Лазещина 11:01-11:02, Ясиня 11:13-11:15, Свидовець 11:25-11:26, Кваси 11:41-11:42, Білин 11:56-11:57, прибуття у Рахiв 12:12.

Поїзд №6445 Коломия–Ворохта: до Делятина – за діючим графіком, Делятин 21:50-22:00, Дора 22:08-22:09, Яремче 22:15-22:40, Ямна 22:48-22:49, Микуличин 22:56-22:58, Татарів 23:15-23:16, прибуття у Ворохту 23:31.

Поїзд №6446 Ворохта–Коломия: відправлення з Ворохти 04:34, Татарів 04:47-04:48, Микуличин 05:00-05:02, Ямна 05:13-05:14, Яремче 05:19-06:05, Дора 06:11-06:12, Делятин 06:20- 06:55, далі – за діючим графіком.

Поїзд №6091 Здолбунiв-Пас.–Львів: відправлення зі Здолбунова-Пас. 03:20, Миколи Приходька 03:26-03:27, Глинськ Загура 03:33-03:34, Ульбарів 03:38-03:39, Квітневе 03:42-03:43, Озеряни 03:47-04:00, Заруддя 04:05-04:06, Мокре 04:09-04:10, Мирогоща 04:16-04:17, Дубно 04:24-04:25, Кам’яниця 04:31-04:32, Підлужжя 04:35-04:36, Птича 04:40-04:41, Верба 04:45-04:46, Турки 04:50-04:51, Рудня-Почаївська 04:56-04:57, Гаї Ситенські 05:03-05:04, Михайлівка 05:08-05:09, пл. 58 км 05:14-05:15, Радивилiв 05:20-05:21, Броди 05:30-05:32, Понінковиця 05:39-05:40, Заболотцi 05:46-05:47, Кути 05:54-05:55, Ожидiв 06:00-06:01, Закомарне 06:06-06:07, Петричі 06:11-06:12, Утишків 06:15-06:16, Красне 06:23-06:26, Куткір 06:31-06:32, Полтва 06:37-06:38, Задвір’я 06:43-06:44, Полониця 06:50-06:51, Залуги 06:57-06:58, Борщовичі 07:01-07:02, пл. 1460 км 07:05-07:06, Підбірці 07:14-07:15, Підзамче 07:21-07:35, прибуття до Львова 07:46.

Поїзд №6092 Львів–Здолбунів-Пас.: відправлення зі Львова 10:11, Підзамче 10:22-10:24, Підбірці 10:31-10:32, пл. 1460 км 10:38-10:39, Борщовичі 10:42-10:43, Залуги 10:45-10:46, Полониця 10:52-10:53, Задвір’я 10:57-10:58, Полтва 11:02-11:03, Куткір 11:07-11:08, Красне 11:18-11:19, Утишків 11:23-11:24, Петричі 11:26-11:28, Закомарне 11:33-11:34, Ожидiв 11:41-11:42, далі – за діючим розкладом.

Поїзд №6093 Здолбунiв-Пас.–Львів: до Ожидова – за діючим розкладом, Ожидiв 11:58-11:59, Закомарне 12:05-12:06, Петричі 12:11-12:12, Утишків 12:15-12:16, Красне 12:23-12:30, Підзамче 13:05-13:09, прибуття до Львова 13:22.

Поїзд №6096 Львів–Здолбунів: відправлення зі Львова 18:00, Підзамче 18:11-18:14, Підбірці 18:22-18:23, пл. 1460 км 18:29-18:30, Борщовичі 18:33-18:34, Залуги 18:37-18:38, Полониця 18:44-18:45, Задвір’я 18:49-18:50, Полтва 18:55-18:56, Куткір 19:01-19:02, Красне 19:09-19:23, далі – за діючим розкладом.

Поїзд №6305 Ковель–Iзов: відправлення з Ковеля 17:03, Фасти 17:09-17:10, Люблінець-Волин. 17:19-17:20, Ружин 17:27-17:28, Турiйськ 17:36-17:38, Обеніжи 17:45-17:46, Туропін 17:52-17:53, Овадно 18:03-18:04, Володимир-Волин. 18:18-18:40, пост 8 км 18:49-18:50, пл. П`ятидні 19:00-19:01, Устилуг 19:08-19:11, пл. 27 км 19:20-19:21, прибуття в Iзов 19:29.

Поїзд №6306 Червоноград–Ковель: відправлення з Червонограда 16:46, Сокаль 16:58-17:02, Трудолюбівка 17:12-17:13, Ульвовек 17:21-17:22, Ромош 17:32-17:33, Iваничi 17:41-17:43, Яневичі 17:53-17:54, Бубнів 18:02-18:03, Володимир-Волин. 18:18-18:23, Овадно 18:38-18:39, Туропін 18:50-18:51, Обеніжи 18:58-18:59, Турiйськ 19:06-19:07, Ружин 19:16-19:17, Люблінець-Волин. 19:25-19:26, Фасти 19:35-19:36, прибуття у Ковель 19:45.

Поїзд №6307 Ковель–Червоноград: відправлення з Ковеля 20:55, Фасти 21:01-21:02, Люблінець-Волин. 21:11-21:16, Ружин 21:23-21:24, Турiйськ 21:32-21:34, Обеніжи 21:42-21:43, Туропін 21:49-21:50, Овадно 22:01-22:05, Володимир-Волин. 22:19-22:23, Бубнів 22:38-22:39, Яневичі 22:47-22:48, Iваничi 22:59-23:03, Ромош 23:12-23:13, Ульвовек 23:23-23:24, Трудолюбівка 23:32-23:33, Сокаль 23:44-23:49, прибуття в Червоноград 00:02.

Поїзд №6309 Ковель–Хотислав: відправлення з Ковеля 01:30, Вербка 01:36-01:37, Гредьки 01:56-01:57, Журавлини 02:01-02:02, Мизове 02:06-02:07, Борзова 02:15-02:16, Вижва (рзд.) 02:21-02:22, Чевель 02:31-02:32, Кримне 02:40-02:41, Лютка 02:47-02:48, Краска 02:55-02:56, Заболоття 03:06-04:02, прибуття у Хотислав 04:17.

Поїзд №6310 Хотислав–Ковель: відправлення з Хотислава 05:07, Заболоття 05:22-05:48, Краска 05:57-05:58, Лютка 06:03-06:04, Кримне 06:12-06:13, Чевель 06:20-06:21, Вижва (рзд.) 06:31-06:32, Борзова 06:38-06:39, Мизове 06:48-06:49, Журавлини 06:54-06:55, Гредьки 07:00-07:01, Мощена 07:08-07:12, Вербка 07:23-07:24, прибуття в Ковель 07:30.

Поїзд №6312 Заболоття–Ковель: відправлення зі Заболоття 11:55, Краска 12:03-12:04, Лютка 12:10-12:11, Кримне 12:18-12:19, Чевель 12:27-12:28, Вижва (рзд.) 12:37-12:38, Борзова 12:43-12:44, Мизове 12:52-12:53, Журавлини 12:58-12:59, Гредьки 13:04-13:05, Мощена 13:12-13:13, Вербка 13:23-13:24, прибуття у Ковель 13:30.

Поїзд №6313 Ковель–Заболоття: відправлення з Ковеля 14:20, Вербка 14:26-14:27, Мощена 14:37-14:38, Гредьки 14:45-14:46, Журавлини 14:50-14:51, Мизове 14:56-14:57, Борзова 15:05-15:06, Вижва (рзд.) 15:11-15:12, Чевель 15:20-15:21, Кримне 15:28-15:29, Лютка 15:37-15:38, Краска 15:43-15:44, прибуття у Заболоття 15:54.

Поїзд №6314 Заболоття–Ковель: відправлення зі Заболоття 17:25, Краска 17:33-17:34, Лютка 17:40-17:41, Кримне 17:48-17:49, Чевель 17:56-17:57, Вижва (рзд.) 18:06-18:07, Борзова 18:12-18:13, Мизове 18:21-18:22, Журавлини 18:28-18:29, Гредьки 18:35-18:36, Мощена 18:43-18:50, Вербка 19:00-19:01, прибуття у Ковель 19:06.

Поїзд №6315 Ковель–Хотислав: відправлення з Ковеля 20:23, Вербка 20:29-20:30, Мощена 20:42-20:43, Гредьки 20:49-20:50, Журавлини 20:55-20:56, Мизове 21:01-21:02, Борзова 21:10-21:11, Вижва (рзд.) 21:16-21:17, Чевель 21:25-21:26, Кримне 21:33-21:34, Лютка 21:41-21:42, Краска 21:49-21:50, Заболоття 21:59-22:25, прибуття у Хотислав 22:40.

Поїзд №6316 Хотислав–Ковель: відправлення з Хотислава 23:30, Заболоття 23:45-00:25, Краска 00:36-00:37, Лютка 00:43-00:44, Кримне 00:52-00:53, Чевель 01:00-01:01, Вижва (рзд.) 01:11-01:12, Борзова 01:19-01:20, Мизове 01:28-01:29, Журавлини 01:34-01:35, Гредьки 01:39-01:40, Мощена 01:47-01:51, Вербка 02:04-02:05, прибуття у Ковель 02:12.

Поїзд №6319 Сарни–Ковель: до Повурська – за діючим розкладом, Повурськ 11:03-11:04, Луківка 11:11-11:12, Грив`ятки 11:17-11:18, Уховець 11:26-11:27, Стебле 11:33-11:34, пл. 442 км 11:42-11:43, Білин 11:47-11:48, пл. 448 км 11:55-11:56, прибуття у Ковель 12:06.

Поїзд №6333 Здолбунiв-Пас.–Удрицьк: відправлення зі Здолбунова-Пас. 12:22, Квасилів 12:27-12:28, Басів Кут 12:32-12:33, Дворецька 12:39-12:40, Рiвне 12:43-12:47, Шпанів 12:55-12:56, Решуцьк 13:04-13:05, Кустин 13:10-13:11, Олександрія Рів. 13:15-13:16, Волошки 13:19-13:20, Любомирськ 13:26-13:27, Кам`яногірськ 13:32-13:33, Лісопіль 13:41-13:42, Костопiль 13:47-13:48, Рокитне 13:54-13:55, Пісків 14:00-14:01, Моквин 14:08-14:09, Яринівка 14:15-14:16, Малинськ 14:26-14:27, Карачун 14:33-14:34, Немовичi 14:43-14:44, пл. 79 км 14:51-14:52, пл. 84 км 14:58-14:59, Сарни 15:05-15:20, Стрiльськ 15:36-15:37, Білятин 15:43-15:44, Любиковичі 15:48-15:49, Дубровиця 15:57-16:00, Колки 16:06-16:07, Заслуччя 16:12-16:13, Милячi 16:20-16:21, Лугове 16:26-16:27, прибуття в Удрицьк 16:40.

Поїзд №6341 Заболоття–Хотислав: відправлення зі Заболоття 13:00, прибуття в Хотислав 13:13.

Поїзд №6342 Хотислав–Заболоття: відправлення з Хотислава 08:37, прибуття у Заболоття 08:50.

Поїзд №6343 Заболоття–Хотислав: відправлення зі Заболоття 16:40, прибуття в Хотислав 16:53.

Поїзд №6344 Хотислав–Заболоття: відправлення з Хотислава 11:06, прибуття у Заболоття 11:19.

Поїзд №6351 Здолбунiв-Пас.–Луцьк: відправлення зі Здолбунова-Пас. 05:08, Квасилів 05:12-05:13, Басів Кут 05:17-05:18, Дворецька 05:23-05:24, Рiвне 05:26-05:27, Великий Олексин 05:33-05:34, Обарiв 05:39-05:40, Городок 05:43-05:44, Рогачів 05:46-05:47, Грабів 05:51-05:52, Оржів 05:54-05:55, Клевань 06:00-06:01, Ветеранів 06:03-06:04, Новостав 06:07-06:08, Цумань 06:14-06:15, Ромашківка 06:20-06:21, Олика 06:27-06:28, далі – зі діючим розкладом.

Поїзд №6353 Здолбунiв-Пас.–Ковель: до Ківерців – за діючим розкладом, Кiверцi 10:22-10:25, Клепачів 10:32-10:33, Валер`янівка 10:39-10:40, Рожище 10:45-10:55, Бірок 11:04-11:05, Переспа 11:09-11:14, Трилісці 11:19-11:20, Стохід 11:25-11:26, Голоби 11:33-11:34, Вівчиськ 11:39-11:40, Погиньки 11:43-11:44, Дроздні 11:47-11:48, Любитiв 11:54-11:55, Колодяжне 12:02-12:03, Білий Налив 12:07-12:08, прибуття у Ковель 12:13.

Поїзд №6356 Луцьк–Здолбунiв-Пас.: відправлення з Луцька 08:53, Прилуцька 08:56-08:57, Промислова 09:00-09:01, Дачне 09:06-09:08, Жабки 09:12-09:14, Кiверцi 09:20-09:26, Веснянка 09:32-09:33, Звірів 09:38-09:39, б/п. Арматнюв 09:43-09:44, Пальче 09:49-09:50, Олика 09:56-09:57, Ромашківка 10:02-10:03, Цумань 10:08-10:09, Новостав 10:14-10:15, Ветеранів 10:19-10:20, Клевань 10:24-10:25, Оржів 10:30-10:31, Грабів 10:35-10:36, Рогачів 10:41-10:42, Городок 10:46-10:47, Обарiв 10:51-10:52, Великий Олексин 10:57-10:58, Рiвне 11:04-11:10, Дворецька 11:12-11:13, Басів Кут 11:18-11:19, Квасилів 11:23-11:24, прибуття у Здолбунiв-Пас. 11:30.

Поїзд №6358 Ковель–Луцьк: відправлення з Ковеля 08:35, Білий Налив 08:39-08:40, Колодяжне 08:44-08:45, Любитiв 08:55-08:56, Дроздні 09:01-09:02, Погиньки 09:05-09:06, Вівчиськ 09:09-09:10, Голоби 09:15-09:21, Стохід 09:27-09:28, Трилісці 09:32-09:33, Переспа 09:39-09:43, Бірок 09:47-09:48, Рожище 09:55-09:56, Валер`янівка 10:01-10:02, Клепачів 10:09-10:10, Кiверцi 10:18-10:35, Жабки 10:38-10:39, Дачне 10:43-10:44, Промислова 10:48-10:49, Прилуцька 10:51-10:52, прибуття у Луцьк 10:55.

Поїзд №6359 Здолбунiв-Пас.–Луцьк: відправлення зі Здолбунова-Пас. 14:55, Квасилів 15:00-15:01, Басів Кут 15:04-15:05, Дворецька 15:09-15:10, Рiвне 15:12-15:15, Великий Олексин 15:20-15:21, Обарiв 15:25-15:26, Городок 15:30-15:31, Рогачів 15:33-15:34, Грабів 15:38-15:39, Оржів 15:41-15:42, Клевань 15:47-15:48, Ветеранів 15:51-15:52, Новостав 15:54-15:55, Цумань 16:02-16:03, Ромашківка 16:08-16:09, Олика 16:15-16:16, Пальче 16:22-16:23, б/п Арматнюв 16:26-16:27, Звірів 16:31-16:32, Веснянка 16:36-16:37, Кiверцi 16:43-16:46, Жабки 16:49-16:50, Дачне 16:54-16:55, Промислова 16:59-17:00, Прилуцька 17:02-17:03, прибуття в Луцьк 17:06.

Поїзд №6360 Луцьк–Здолбунiв-Пас.: відправлення з Луцька 17:14, Прилуцька 17:17-17:18, Промислова 17:20-17:21, Дачне 17:25-17:26, Жабки 17:29-17:30, Кiверцi 17:34-17:50, Веснянка 17:57-17:58, Звірів 18:02-18:03, б/п Арматнюв 18:06-18:07, Пальче 18:10-18:11, Олика 18:17-18:18, Ромашківка 18:23-18:25, Цумань 18:29-18:30, Новостав 18:36-18:37, Ветеранів 18:40-18:41, Клевань 18:44-18:45, Оржів 18:49-18:50, Грабів 18:53-18:54, Рогачів 18:58-18:59, Городок 19:02-19:03, Обарiв 19:08-19:09, Великий Олексин 19:13-19:14, Рiвне 19:20-19:23, Дворецька 19:25-19:26, Басів Кут 19:31-19:32, Квасилів 19:36-19:37, прибуття у Здолбунiв-Пас. 19:43.

Поїзд №6361 Здолбунiв-Пас.–Ковель: до Луцька – за діючим розкладом, Луцьк 19:23-19:40, Прилуцька 19:43-19:44, Промислова 19:47-19:48, Дачне 19:51-19:52, Жабки 19:55-19:56, Кiверцi 20:00-20:30, Клепачів 20:39-20:40, Валер`янівка 20:45-20:46, Рожище 20:50-20:53, Бірок 21:00-21:01, Переспа 21:05-21:06, Трилісці 21:11-21:12, Стохід 21:16-21:17, Голоби 21:23-21:28, Вівчиськ 21:32-21:33, Погиньки 21:36-21:37, Дроздні 21:40-21:41, Любитiв 21:45-21:57, Колодяжне 22:04-22:05, Білий Налив 22:09-22:10, прибуття у Ковель 22:15.

Поїзд №6365 Кiверцi–Ковель: відправлення з Кiверцiв 17:54, Клепачів 18:02-18:03, Валер`янівка 18:08-18:09, Рожище 18:14-18:17, Бірок 18:23-18:24, Переспа 18:29-18:35, Трилісці 18:39-18:40, Стохід 18:44-18:45, Голоби 18:52-18:53, Вівчиськ 18:57-18:58, Погиньки 19:01-19:02, Дроздні 19:05-19:06, Любитiв 19:11-19:12, Колодяжне 19:21-19:22, Білий Налив 19:26-19:27, прибуття у Ковель 19:31.

Поїзд №6366 Ковель–Кiверцi: відправлення з Ковеля 15:44, Білий Налив 15:47-15:48, Колодяжне 15:51-15:52, Любитiв 16:01-16:02, Дроздні 16:07-16:08, Погиньки 16:11-16:12, Вівчиськ 16:15-16:16, Голоби 16:20-16:25, Стохід 16:32-16:34, Трилісці 16:39-16:40, Переспа 16:46-16:48, Бірок 16:53-16:54, Рожище 17:01-17:03, Влер`янівка 17:08-17:10, Клепачів 17:18-17:19, прибуття в Кiверцi 17:28.

Поїзд №6380 Сапіжанка–Кiверцi: до Луцька – за діючим розкладом, Луцьк 17:02-17:22, Прилуцька 17:26-17:27, Промислова 17:29-17:30, Дачне 17:34-17:35, Жабки 17:38-17:39, прибуття у Кiверцi 17:43.

Поїзд №6389 Горинь–Здолбунiв-Пас.: відправлення з Гориня 13:00, Удрицьк 13:17-13:57, Лугове 14:07-14:08, Милячi 14:13-14:14, Заслуччя 14:22-14:23, Колки 14:29-14:30, Дубровиця 14:37-14:38, Любиковичі 14:47-14:48, Білятин 14:52-14:53, Стрiльськ 15:00-15:01, Сарни 15:16-15:40, пл. 84 км 15:48-15:49, пл. 79 км 15:56-15:57, Немовичi 16:06-16:08, Карачун 16:17-16:18, Малинськ 16:25-16:26, Яринівка 16:35-16:36, Моквин 16:43-16:44, Пісків 16:51-16:52, Рокитне 16:57-16:58, Костопiль 17:06-17:07, Лісопіль 17:12-17:13, Кам`яногірськ 17:21-17:22, Любомирськ 17:29-17:30, Волошки 17:38-17:39, Олександрія Рів. 17:43-17:44, Кустин 17:48-17:49, Решуцьк 17:56-17:59, Шпанів 18:07-18:08, Рiвне 18:16-18:22, Дворецька 18:24-18:25, Басів Кут 18:30-18:31, Квасилів 18:35-18:36, прибуття у Здолбунiв-Пас. 18:44.