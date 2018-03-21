Як українці відпочиватимуть на Пасху

Великдень належить до державних свят, тож цей день є офіційним вихідним.

Оскільки це неділя, то у понеділок, 9 квітня, українці також відпочиватимуть. Загалом буде три вихідних – з 7 до 9 квітня.

Однак, пише «Урядовий кур’єр» можливі індивідуальні графіки для тих людей, які працюють у сфері охорони здоров’я та правоохоронних органах.

Крім того, на власний розсуд визначати кількість вихідних можуть і приватні компанії.

До речі, в багатьох країнах Європи передвеликодні вихідні починаються ще зі Страсної п’ятниці. Так святкують в Австрії, Німеччині, Португалії та Естонії. Натомість у них робочий понеділок.