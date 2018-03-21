Власника львівської компанії-перевізника позбавили прав за нетверезе водіння

Франківський районний суд Львова позбавив водійських прав Романа Левика – власника фірми «Фіакр-Львова», яка є однією з 5 компаній, що здійснюють пасажирські перевезення у Львові. Про це повідомляє видання zaxid.net.

Причиною позбавлення прав стало керування авто у нетверезому стані. Суд також зобов’язав Романа Левика сплатити 10,2 тис. грн штрафу.

За інформацією видання, Романа Левика зупинили патрульні 27 січня 2018 року за кермом Audi A6 у Сокільниках. Під час спілкування інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю з рота, тремтіння рук), однак Роман Левик відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння на алкотестері чи у медзакладі. Те, що Роман Левик перебував у нетверезому стані, засвідчили також двоє свідків.

На судове засідання Роман Левик не прийшов. Однак суд визнав його винним у порушення ч.1 ст.130 КУпАП та оштрафував на 10,2 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами один рік.