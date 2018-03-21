До Великодня призначили додаткові поїзди

Призначати додаткові потяги лише почали. Станом на зараз добавили вже 4.

“Передбачаючи традиційне підвищення попиту на пасажирські перевезення під час великодніх свят, Укрзалізниця почала роботу з призначення додаткових поїздів. Станом на 20 березня вже призначено перші чотири поїзда. Незабаром будуть призначені наступні поїзди”, – повідомив в.о. голови праління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов.

Це:

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 6, 7 та 9 квітня з відправлення з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 7 та 10 квітня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 787/788 Харків – Костянтинівка 9 квітня вирушить з Харкова о 19:03 та прибуде до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку поїзд вирушить 10 квітня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.