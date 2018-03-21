Уряд припинив дію Програми економічного співробітництва між Україною і РФ

Сьогодні, 21 березня, уряд підтримав пропозицію Мінекономрозвитку про припинення дії Програми економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на 2011-2020 роки

Про це інформує сайт Кабміну.

Припинення дії Програми є частиною комплексу заходів уряду України, спрямованих на протидію агресивній політиці РФ в загальнополітичному контексті і в торговельно-економічній сфері зокрема. Дії, які протягом останніх кількох років РФ систематично вживає щодо України, прямо суперечать заявленим у Програмі цілям розвитку співробітництва між країнами.

Зокрема, починаючи з кінця 2015 року, РФ послідовно здійснює торговельну та транзитну агресію щодо України:

одностороннє припинення Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД для України, у зв’язку з чим до товарів походженням з України застосовується ввізне мито у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС;

заборона на імпорт для деяких видів сільськогосподарської продукції, сировини і продуктів харчування, у тому числі походженням з України;

фактичне блокування транзиту українських товарів територією Російської Федерації.

Питання щодо необхідності зупинення дії Програми економічного співробітництва підтримали на засіданні 28 грудня 2017 року члени Робочої групи з моніторингу торговельних відносин із РФ, створеної при Раді з міжнародної торгівлі.