Україна – найдешевша країна Європи

Рейтинг розраховували на основі майже півсотні показників

Україна зайняла третю позицію у списку найдешевших країн світу. Водночас серед європейських країн Україна визнана найбільш доступною. Про це повідомляє ВВС Україна з поисланням на результати дослідження на основі індексу вартості проживання Numbeo, які оприлюднила британська компанія MoveHub.

Показник враховує майже півсотні факторів. Серед них, зокрема, вартість оренди житла, страв у недорогих ресторанах, абонементу у спортзал, проїзду на міському транспорті та комунальних послуг.

Дешевше, ніж в Україні, можна прожити в Пакистані та Єгипті.Також серед лідерів найдешевших країн – Індія, Туніс, Косово та Грузія.

Середні ціни в Україні за Індексом вартості життя Numbeo

• Середня зарплата: 6639 грн

• Комунальні послуги (80 кв.м.): 2372 грн

• Проїзд в транспорті: 5 грн

• Оренда 1к.кв. в місті: 8 тис. грн

• М’ясне блюдо: 100 грн

• Капучино: 23 грн

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А от до п’ятірки найдорожчих країн входять Бермуди, Швейцарія, Ісландія, Норвегія та Багами.

Україна у рейтингу найдорожчих посідає 113 місце.