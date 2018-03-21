У Сколівському районі чоловік обморозив пальці ніг

21 березня о 10:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в хірургічне відділення Сколівської центральної районної лікарні госпіталізували мешканця села Верхнє Синьовидне, 1970 року народження. Чоловік потрапив до лікарні з діагнозом «обмороження 4 ступеня пальців обох стоп з больовим синдромом».

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області. І нагадує про основні правила безпеки під час перебування на свіжому повітрі під час морозів:

у жодному разі не вживати алкогольних напоїв,

носити вільний багатошаровий одяг,

не носити тісного взуття,

не носити на морозі металевих прикрас,

після довгого перебування на холодному повітрі обов’язково переконатись у відсутності обмороження.

Якщо ж обмороження все-таки не уникли, потерпілого варто перенести в тепло, зняти промерзлі речі та обгорнути теплоізоляційною тканиною, за змоги напоїти теплим чаєм та якнайшвидше звернутися до медичного фахівця.