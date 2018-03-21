У неділю на Сихові пройде молитовна Хресна хода

У неділю, 25 березня, вулицями Львова пройде молитовна Хресна дорога, яку організовує парафія храму Різдва Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви. За маршрутом Хресної дороги з 16.00 до 18.00 ситуативно перекриють рух транспорту. Львівська міська рада просить усіх з розумінням поставитися до ситуації та не паркувати автомобілі вздовж маршруту ходи, аби не створювати тимчасових незручностей та перешкод.

Захід розпочнеться о 16.00 біля храму Різдва Пресвятої Богородиці (просп. Червоної Калини, 70) та пройде за маршрутом: просп. Червоної Калини, 70 (храм Різдва Пресвятої Богородиці) – просп. Червоної Калини, 62 (розворот навпроти ТЦ «ВАМ») – просп. Червоної Калини (непарна сторона, додаткова смуга руху) – просп. Червоної Калини, 36-а (розворот навпроти ТЦ «Шувар») – просп. Червоної Калини (парна сторона, додаткова смуга руху) – просп. Червоної Калини, 70 (храм Різдва Пресвятої Богородиці). Триватиме захід до 18.00.