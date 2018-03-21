У Львові танцем підтримали людей з синдромом Дауна (відео)

На спільне дійство на підтримку людей з синдромом Дауна у Львові зібралось понад сто людей, які одягли різнокольорові шкарпетки чи почепили на себе жовті стрічки. Саме жовтий колір – символ «дітей сонця», як неофіційно називають людей з синдромом Дауна.

«Мій син Матвійко має синдром Дауна. Ми сьогодні тут, адже нам дуже важливо, щоб наших дітей чули, бачили, приймали. Зараз часто йдемо по вулиці й нам перехожі усміхаються. Раніше такого не було. Таких людей боялися, не знали як себе з ними поводити. Ми хочемо, щоб наших дітей приймали так, як і всіх інших. Насправді такі люди завжди усміхнені» – розповідає учасниця флешмобу Наталія.

Спільно з винуватцями події львів’яни та гості міста організували танцювальний флешмоб. Опісля сформували серце з жовтогарячими кульками та листівками. Фінальною фігурою стало сонце. Символічно, що саме в цей момент з-за хмар вийшло справжнє сонце.

«Мета цього флешмобу – продемонструвати відкритість людей з синдромом Дауна для світу. Адже так само, як люди зі звичним набором хромосом, особи з трисомією прагнуть насамперед прийняття та підтримки від оточуючих», – говорить організаторка події Юлія Аронова, голова ГО «Розправлені крила».