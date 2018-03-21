У Краковці не пустили за кордон 15-річну дівчину

Сьогодні вночі під час оформлення в пункті пропуску на виїзд з України пасажирів рейсового автобуса «Київ-Прага» прикордонники вирішили перевірити достовірність документів, з якими прямувала одна з неповнолітніх пасажирок. Водій автобуса надав на паспортний контроль нотаріально завірену заяву батьків 15-річної дівчини, у якій зазначалося, що вони доручають йому супроводжувати її в подорожі за кордон та дозволяють виїзд з України. Однак під час перевірки з’ясували, що на момент оформлення заяви батько дитини був відсутній в Україні й не міг підписати документ. Це під час спілкування з прикордонниками телефоном згодом підтвердила й мати дитини. Враховуючи незаконність дій нотаріуса та незаконність наданого на паспортний контроль документа, дитину не пропустили.

Окрім того, прикордонники направили до Нацполіції України повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів».

Державна прикордонна служба просить громадян відповідально ставитися до оформлення належних документів для закордонних подорожей із дітьми.