У Дрогобичі троє чоловіків викрали виробів з металу на 100 тисяч гривень

За вчинене їм «світить» покарання включно до 5 років позбавлення волі

У Дрогобицький відділ поліції 20 березня звернувся 46-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з його господарського приміщення викрадено вироби з металу, орієнтовна вартість яких становить близько 100 000 гривень.

Як зсували правоохоронці, до скоєння правопорушення причетні 20-річний мешканець району та двоє мешканців міста Дрогобич віком 20 та 43 роки.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.